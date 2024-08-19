台積電供應鏈將檔檔強勢，接下來換「這檔」帶領逆轉勝的契機!!

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 19:30

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隨著時序來到了 8 月中下旬，股災過後反彈至今日週一也過了兩週，化解股災的最大功臣就是持續公布的經濟數據，不管是生產者物價指數、消費者物價指數、零售銷售數據、與初領失業救濟金人數等皆優於市場預期，化解了經濟衰退的疑慮。

大華國際投顧 鄭瑞宗分析師表示，市場行情皆是人為，跌深時就有利多來剌激、漲多時就有雜音來誘發市場恐慌迫使拉回。不過，放長線來看，這都只是趨勢過程中冰山的一角，畢竟股市不會天天漲，也不會無止盡的下跌，在回歸理性的盤勢後，首重的仍是產業基本面。在先前股災過程中，鄭瑞宗分析師持續分享心法，也一再強調漲時重勢，跌時重質，趨勢線上要就做最強的股票，但股災來時，不管好股、壞股通通是先殺在說，這類股票在股災發生時就易被誤殺，但卻也是讓先前不敢追的投資人有上車的機會。可是現實是這樣，大部份的投資人若沒有及時出場，會抱過整座山，能頂住的還能在回檔低點加碼; 頂不住的就可能砍在阿呆谷，主要是運用了槓桿在承不過風險的壓力下，被迫作了非理性的決策，最近活生生的例子，就是 8 月 5 日前後這連續斷頭式的賣壓。

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大華國際投顧鄭瑞宗進一步指出，身為專業投資人的我們，在看盡市場人性百態後，大多會知曉哪些位置是較有優勢的決策點，所以在股災時持續分享心法，危機入市、別人恐懼我們要貪婪的觀念，因為若心靜不下來，無法在這情況下冷靜去找出被錯殺的優質股。像 (3013-TW) 晟銘電，公司手握 AI 機殼大單，主要客戶為 (2382-TW) 廣達，過去兩個月營收連創新高，第四季會加碼訂單，營收還要更旺，第二季每股盈餘賺 0.95 元，下半年持續看旺，在產業趨勢的推動下，明年將更好。這波自 136 元打到 82.3 元大跌近 4 成，標準被誤殺的好股票，這波衝過高點指日可待。

IP 股方面，持續看好 (3228-TW) 金麗科、(6462-TW)神盾、(8054-TW)安國，神盾這波走勢強勁，因其拿下 INTEL 新訂單，3 奈米與 5 奈米都有。很多人聽到 INTEL 訂單就不看好，鄭瑞宗一直強調就是因為 INTEL 業績差還要裁員，才會把產品外包給台積電、神盾、(3661-TW)世芯。本來是競爭者的，現在變成客戶，當然是利多，何況神盾又不會只有 INTEL 一個客戶，神盾併購的乾瞻科技的 IP 是有台積電認證的，客戶導入就不必重新認證，所以很有競爭力，以後會拿下更多訂單，目前還沒有突破前階段盤整區，趁現在卡位都還來得及。

上週分享的「台積電 HBM 設備飆股」就是 (3167-TW) 大量，今日股價最高達已來到 92.5 元，HBM 相關設備通過台積電認證，再來將逐步交貨，並且營收已連續 10 個月年增率為正，6 月年增率高達 108%，七月更高達 167%，HBM 新設備帶動之下，後面業績動能會更強，今年保守估計每股賺 4.5 元，明年更是樂觀看待。而 (3131-TW) 弘塑 PE 高達 70 倍，所以大量比價空間仍大，台積電供應鏈股價天花板真的是越頂越高。繼晟銘電、大量大漲之後，本週還有「超強數字精品股 XXXX」準備進場，機會真的是不等人，逆轉勝就靠這檔。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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