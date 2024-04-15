〈0403強震〉凌陽集團慷慨解囊 捐款1000萬元助花蓮地震災區
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-15 10:48
花蓮縣 4 月 3 日發生芮氏規模 7.2 地震，造成災區嚴重受創，許多民眾家園受到影響。為了協助災區民眾盡早重建家園，凌陽 (2401-TW) 集團特別捐款 1000 萬元給予花蓮縣政府，支持災區救援和重建工作。
此次地震對花蓮縣的民眾和地區造成嚴重影響，災情相當嚴重。為了幫助受災民眾盡快重建家園，凌陽集團決定捐贈這筆款項，期盼能協助減輕災民的負擔，重建災區。
凌陽集團董事長黃洲杰對於災區的困境深表關切，特別指示捐贈 1000 萬元，希望能夠幫助災民們盡早度過困難，重建家園。黃洲杰表示，我們與花蓮的人民同在，希望款項能為災區的救援和重建工作提供一些幫助，與災民們同心協力共同渡過這段艱難時刻。
凌陽集團是一家注重企業社會責任的企業，始終關注社會公益事業，積極參與社會貢獻。此次捐款除了凌陽以外，還包含凌通 (4952-TW) 及凌陽創新 (5236-TW) 二家子公司，以具體行動展現凌陽集團對於花蓮地震災區的關心與關懷，也體現了企業對於社會的責任感。
凌陽集團捐贈的款項，將由花蓮縣政府用於支援各項災區救援和重建工作。凌陽集團將繼續關注災區情況，積極協助救援和重建工作，期盼能盡一份心力，幫助災民們盡早恢復正常生活。同時，也呼籲更多的社會團體和個人加入援助行列，共同為災區的重建事業盡一份心力。
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