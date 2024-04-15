〈0403強震〉凌陽集團慷慨解囊 捐款1000萬元助花蓮地震災區

此次地震對花蓮縣的民眾和地區造成嚴重影響，災情相當嚴重。為了幫助受災民眾盡快重建家園，凌陽集團決定捐贈這筆款項，期盼能協助減輕災民的負擔，重建災區。

凌陽集團董事長黃洲杰對於災區的困境深表關切，特別指示捐贈 1000 萬元，希望能夠幫助災民們盡早度過困難，重建家園。黃洲杰表示，我們與花蓮的人民同在，希望款項能為災區的救援和重建工作提供一些幫助，與災民們同心協力共同渡過這段艱難時刻。

凌陽集團捐贈的款項，將由花蓮縣政府用於支援各項災區救援和重建工作。凌陽集團將繼續關注災區情況，積極協助救援和重建工作，期盼能盡一份心力，幫助災民們盡早恢復正常生活。同時，也呼籲更多的社會團體和個人加入援助行列，共同為災區的重建事業盡一份心力。