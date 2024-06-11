凌陽開發新一代平台 搶AI邊緣運算商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-12 18:15

凌陽 (2401-TW) 今 (12) 日召開股東會，公司表示，持續專注 AI 邊緣運算與車用領域，近期也投入開發新一代 AI 運算平台，算力估計可達 40-50T，相較現有的 4.6T 呈現數倍提升，可導入更多元的應用，搶攻 AI 邊緣運算市場。

凌陽長期深耕 Plus1 平台，透過 C+P 架構，解決現階段運算面臨所需的挑戰，目前已開發至 C3 產品，也獲得客戶採用，產品主要應用在掃地機器人，為 12 奈米製程。

凌陽為滿足新一代 AI 需求，也沿用該架構，並開發新一代產品平台，未來將結合 NPU、CPU 等，強化晶片算力，即使採用同樣 12 奈米製程，產品效能也可望大幅提升。

在 IP 授權部份，凌陽專注傳輸 IP、影音 IP、多媒體 IP 等，都已導入台灣及大陸的晶圓代工廠，最新製程已由 28 奈米進展至 12 奈米，後續向 7 奈米方向發展，今年可望看到 IP 帶來更多的營收貢獻。