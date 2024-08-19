「金髮女孩」效應提振 亞洲貨幣升至7個月高點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-19 15:40

‌



由於美國經濟衰退擔憂消退、聯準會下個月降息的預期，以及內部局勢改善提振了該亞洲地區的情緒，亞洲貨幣周一 (19 日) 上漲至 7 個月以來最高。

彭博亞洲美元指數周一上漲 0.6%，創今年 1 月以來新高水準。韓元和馬來西亞令吉因樂觀的成長前景，在亞幣中領漲，泰銖則因政治緊張局勢緩解而上漲。

‌



華僑銀行外匯策略師 Christopher Wong 表示，這很像「金髮女孩」的情景，美國經濟衰退的擔憂逐漸消退，而亞洲的成長勢頭依然溫和。在已開發市場央行大多偏向寬鬆立場之下，除日元之外的亞幣，存在反彈空間。

馬來西亞令吉兌美元一度上漲 1.5%，至 4.3678，為 2023 年 2 月以來最高。馬來西亞上周公布了強於預期的第二季 GDP 增速，而股市也獲得 6 月以來最強勁的外資流入。

貝東塔 (Paetongtarn Shinawatra) 上周五在議會獲得足夠票數支持，成為泰國新任總理，緩解了泰國政治動盪的擔憂，泰銖兌美元進一步升值，至 34.4 泰銖兌 1 美元，為今年 1 月份以來的高點。

高盛經濟學家周末將美國明年經濟衰退的可能性從 25% 下調至 20%，理由是上周好於預期的美國零售銷售和初請失業金數據。他們還表示，他們對聯準會將在 9 月政策會議上降息 25 個基點「更有信心」。

這對出口導向的亞洲國家來說是一件好事。韓元上漲 1.5% 至 1331.35，為 3 月以來的最高。菲律賓披索兌美元匯率上漲 1%，至 1 美元兌 56.66 比索，創去年 11 月以來最大漲幅。