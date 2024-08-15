多數亞幣周四窄幅波動 美元逼近7個月低點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-15 14:47

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大多數亞洲貨幣在隔夜強勁上漲後，於周四 (15 日) 亞洲盤中窄幅波動，昨晚公布的美國 CPI 弱於預期，導致美元疲軟，逼近 7 個月低點。

周四日本、澳洲公布的正面經濟數據，以及部分的中國數據，也幫助提振了亞幣表現，美元指數徘徊在 102 中間水準附近，仍接近 7 個月低點。

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美國周三公布的 CPI 數據略低於預期，加大了 9 月降息的押注，不過，交易員更傾向於降息 25 個基點，而不是降息 50 個基點。

日元周四持穩，因風險情緒改善，削弱了對日元的避險需求，美元兌日元匯率保持在 147.25 附近。最新數據表明，得益於經濟成長帶來的私人消費反彈，日本第二季經濟成長超過預期。

相較之下，人民幣走弱，美元兌人民幣匯率上漲 0.2%。

一系列數據顯示中國經濟的情況好壞參半。中國零售額成長超出預期，激發了人們對改善消費者支出和通膨的信心。但工業生產成長低於預期，固定資產投資也是如此。中國的失業率也意外升至 4.2%。

數據顯示，儘管北京的一些政策措施有助於消費支出，但整體經濟仍面臨壓力。