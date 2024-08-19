〈焦點股〉東元Q3毛利率看增 股價帶量上漲

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-19 11:08

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東元 (1504-TW) 總經理范炘指出，目前觀察原物料價格趨於平穩，看好第三季毛利率成長，可望呈現年季雙增，激勵東元今 (19) 日股價帶量上漲，漲逾 3%，早盤成交量也超過 6000 張。

東元今天早盤以 47.05 元開高走高，盤中最高漲至 48.2 元，截至上午 10 點 30 分，股價暫報 47.95 元，漲幅 3.79%，除站穩 5 日線，也同步站回月線，成交量超過 6000 張。至於三大法人近日買賣超狀況，三大法人上周僅買超 79 張。

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范炘提到，目前觀察雖然美國市場景氣趨緩，且有業務有遞延狀況，加上美國總統大選等變數，但有機會軟著陸，長期來看美國市場仍值得投資。

董事長利明献進一步指出，東元將鎖定北美及東南亞市場，且已有 8 個潛在投資項目，包含重電、變頻器、虛擬電廠、大陸電氣化載具技術、電力充電樁，以及儲能熱泵等，希望在 1 年內有初步成果，並產生投資資金 2.5 至 3 倍到收益。