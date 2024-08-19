鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至45.24元，預估目標價為220元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 14:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由37.11元上修至45.24元，其中最高估值72.24元，最低估值25元，預估目標價為220元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|72.24(72.24)
|56.86
|32.07
|最低值
|25(22.74)
|11.27
|18.09
|平均值
|44.63(41.66)
|25.55
|25.08
|中位數
|45.24(37.11)
|24.02
|25.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|472,327,790
|355,584,000
|353,753,000
|最低值
|339,910,130
|293,744,000
|288,013,890
|平均值
|401,889,830
|335,573,040
|325,181,510
|中位數
|398,771,500
|348,424,490
|333,777,650
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.7
|87.07
|45.57
|5.06
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 【鑫攻略早報】台積電長榮選誰?威盛K線『四手紅盤』!
- 台積電買群創四廠、MSCI調整、貨櫃三雄財報亮眼 本周大事回顧
- 〈台股風向球〉個股有極短彈行情 慎防高點崩落後的餘震襲來
- 【鑫攻略早報】黃金創歷史高!台股戰季線!外資連買青雲、威盛連飆2支漲停
下一篇