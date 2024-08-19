鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至3.3元，預估目標價為92元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 08:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.73元下修至3.3元，其中最高估值5.69元，最低估值2.56元，預估目標價為92元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.69(5.69)
|9.63
|7.53
|最低值
|2.56(2.56)
|4.46
|5.16
|平均值
|3.82(3.86)
|6.03
|6.3
|中位數
|3.3(3.73)
|5.75
|6.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34,410,000
|38,105,000
|37,595,230
|最低值
|29,085,000
|31,863,000
|35,378,000
|平均值
|30,774,880
|34,444,540
|36,651,640
|中位數
|30,403,540
|34,241,000
|36,816,660
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.86
|4.94
|9
|8.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,079,039
|29,129,710
|32,524,688
|25,421,687
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 聯茂(6213)大跌7.19%，報71元
- 盤中速報 - 聯茂(6213)大漲7.51%，報77.3元
- 盤中速報 - 聯茂(6213)急拉3.19%報77.7元，成交6,834張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)目標價調降至92元，幅度約6.6%
下一篇