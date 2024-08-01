亞洲IPO跌至7年新低！全球新創聚焦3大領域 估明年Q1回溫

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-01 11:19

KPMG 安侯建業今 (1) 日發佈最新一季《創投脈動：全球創業投資分析》報告，顯示全球創投將以人工智慧、潔淨科技和防禦科技等 3 大領域為焦點，IPO 市場也有望回溫，許多新創公司把握美國總統大選前的短暫機會來進行 IPO，而大幅的 IPO 活動成長預計要到 2025 年 Q1 或 Q2 才會湧現。且亞洲整體的創投金額仍跌至 7 年低點 174 億美元，主要是受中國經濟持續放緩的影響。

2024 年第 2 季度，AI 題材仍然對全球創投具有相當強烈的吸引力。關注 AI 的新創企業在所有重點地區都吸引了鉅額的投資，佔該季度所有創投資金的 20% 以上，包括 CoreWeave （美國）、xAI（美國）、Mistral AI（法國）、DeepL（德國），部分原因是開發和提供大型語言模型（LLMs）和人工智慧模型所需的開發成本極高。

KPMG 安侯建業創新及新創服務團隊主持會計師黃海寧表示，AI 依然持續橫掃全球創投市場，部分投資人開始將投資集中於擁有真正獨特 AI 價值主張的新創，而不是廣投。此外，AI 的監管趨勢也會影響產業發展以及創投的投資方向，例如近期生效的《歐盟人工智慧法案》及其規範便影響了投資者對於欲投新創的投資態度。

雖然 AI 未來幾年將為世界各地的公司創造龐大商機，但也可能加劇營運風險，尤其是與網路安全相關的風險。AI 技術的整合使得不法份子能夠進行前所未有的網路攻擊，為全球企業帶來挑戰，是以資安新創的投資預計將大幅增加。此外，創投對「防禦科技」的興趣也持續增加。在美國有一些防禦科技公司的規模已經成長到與行業巨頭相互競爭的程度。而這一趨勢並不侷限美國，在澳洲、印度和英國等地區，小型防禦科技新創也如雨後春筍般湧現。這一領域尚未出現整合浪潮，但未來一兩年可能會看到少數大型防禦科技公司上市，而規模較小的新創則成為大型公司收購的目標。

另外《創投脈動》也指出，能源和潔淨科技領域的創投投資依然強勁，在所有關鍵地區都吸引了超過 1 億美元的大型交易，包括中國的電動車哪吒汽車籌集了 6.93 億美元，專注於脫碳的美國公司 Nexamp 籌集了 5.2 億美元，英國的能源儲存公司 Highview Power 籌集了 3.82 億美元。黃海寧表示，有鑑於氣候變遷及永續意識的抬頭，替代能源和潔淨科技可能仍將是投資者的優先考量，這一趨勢在大多數地區依舊持續看漲。

地區別來看，美洲和歐洲的創投金額有所增加。美洲的創投攀升至 583 億美元，創八個季度以來的新高，而歐洲則從 139 億美元增至 178 億美元。亞洲方面，儘管印度、新加坡和日本等其他地區的創投數量有所增加，亞洲整體的創投金額仍跌至 7 年低點 174 億美元，主要是受中國經濟持續放緩的影響。

儘管全球 IPO 市場在 Q2 仍然低迷，但已展露曙光。美國網路安全公司 Rubrik 籌集了 7.52 億美元，而行銷科技公司 Ibotta 籌集了 5.77 億美元。英國經濟型電腦公司 Raspberry Pi 於六月 IPO 籌集了 2.11 億美元，成為 2024 年英國第二大 IPO。這三件 IPO 都被市場視為積極信號，可能帶動更多公司在 2024 年 Q3 度掛牌。黃海寧認為，受美國選舉年的政治氛圍影響，IPO 市場預計要到 2025 年才會全面重啟。

展望 Q3，儘管可能會有更多 1 億美元以上的超大交易，全球創投依然保持相對穩定。放眼美國市場，雖然募資活動整體疲軟，但專注於 AI 領域的基金可能逆勢成長。歐洲市場也面臨一些挑戰，例如經濟成長放緩和地緣政治的不確定性。儘管如此，外界仍樂觀地認為，歐洲 IPO 市場可能會在 2024 年 Q3 出現一些新的跡象，例如為因應即將上路的「數位營運韌性法案」 （Digital Operational Resilience Act, DORA），有越來越多監管科技可能會備受關注。