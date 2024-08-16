可寧衛轉投資中台資源8/21召開業績發表會 擬9月底IPO

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-16 12:59

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全方位資源循環處理方案業者中台資源科技 (6923-TW) 的上市申請案，已經獲台灣證券交易所通過，中台資源科技擬於 8 月 21 日召開上市前業績發表會，依時程推估在 9 月下旬上市掛牌。而中台也是可寧衛 (8422-TW) 的重要轉投資事業之一，可寧衛在中台並擁有董事席次。

中台在 2024 年第二季營收 5.59 億元，毛利率 35.51%，季增 10.97 個百分點，年減 0.75 個百分點，稅後純益爲 1.39 億元季增 92.36%，年增 1.08 倍，單季每股純益達 1.68 元。

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中台 2024 年上半年營收 9.99 億元，毛利率爲 30.68%，年減 9.81 個百分點，稅後純益 2.12 億元，年增 41.12%，每股純益達 2.56 元。

中台在 2024 年上半年合併營收 9.99 億元、年增 76%，業務占比各為土汙整治工程 42%、焚化處理等 37%、回收處理 12%、銷售銅粉等 9%，公司指出，2024 年上半年在四大業務營運都有顯著成長。

中台目前共有三座廠，中台一廠於 2019 年開始設廠、2022 年取得操作營運許可，主要針對電子、化工、醫療等等產業，爲近年全台單一最大民營事廢焚化與發電設施 (廢棄物代碼共 262 項)。

中台在既有三座廠累積的經驗下，公司在 2023 年也投入土壤汙染整治案，主要就是因為有二廠的熱脫附汞回收技術，一廠的焚化熱處理跟空汙處理系統，剛好可以用於土壤污染的整治工程。