〈焦點股〉材料 – KY完成擴產助7月營收創新高 量增價漲站上半年線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-19 10:48
材料 - KY(4763-TW) 由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，及絲束新產能擴增完成挹注。2024 年 7 月營收 14.03 億元創新高，月增 34.44%，年增 52.22%，在下半年絲束維持價量熱銷走勢下，量能連三日遞增，今 (19) 日大漲逾 4.5% 站上半年線。
材料 - KY 在 2024 年 1-7 月累計營收為 82.12 億元，較去年同期成長 69.34%，也創同期歷史新高。
材料 - KY 在 2024 年第一季核心獲利持續增長，第一季營收 36.13 億元，創歷史同期新高，毛利率 67.26%，季減 0.04 個百分點，年增 12.95 個百分點，單季稅後純益爲 21.03 億元，創新高，季增 9%，年增 3.03 倍，每股純益達 24.48 元。
材料 – KY 的產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，2024 年 7 月中旬已順利完成擴增絲束產能，預計 2025 年 1 月再完成擴增絲束產能，暨預計 2025 年第二季完成與中峰化學規模相當的醋片新廠。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資。
材料 – KY 將在 8 月 23 日公布第二季財報，雖然材料 - KY 的第二季稼動率略減，但相對在包括匯率、產品 ASP 等方面條件均與第一季相當，有助於第二季的獲利持續維持在高檔，而第三季由於完成新產能的擴充完成，產能利用率的上攀，更有助於第三季的出貨及獲利再度上攀，也造成買盤連日來進場卡位。
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