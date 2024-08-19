台灣虎航新航線來了 高雄-岡山航線每周營運3班

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-19 10:59

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台灣虎航 (6757-TW) 今 (19) 日宣布，看好日本岡山和鄰近地區的豐富旅遊需求，將於冬季班表新開高雄 - 岡山航線，初期每周營運 3 班，進一步拓展南台灣往返日本旅遊的商機。

台灣虎航自 2016 年 7 月開航桃園 - 岡山航線，從初期的每周 3 班逐步增為天天飛，也是台灣唯一直飛日本岡山的航空公司。

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高雄 - 岡山航線開航初期，每周營運 3 班，此外，桃園出發的岡山航班也將從冬季班表開始，再從每周 7 班增為每周 9 班，以因應旅運暢旺需求。

台灣虎航也提到，高雄有地名岡山，與日本的岡山雖然相距千里，卻因同名而展現出一種特殊的連結；高雄的岡山區以軍事歷史和美食特產聞名，而日本的岡山縣則因桃太郎的故鄉與晴天之國，為人熟知，將藉由新航線啟航，開展另一段連結兩地的探索之旅。