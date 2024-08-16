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台股

〈台股盤後〉大漲454點收復月線並逼近季線 單周大漲880點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-16 14:23

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〈台股盤後〉上漲454點收22349點 站回月線。(鉅亨網資料照)

台股今 (16) 日隨美股上漲，在權值股全面走揚下，收漲 454.16 點或 2.07%，來到 22349.33 點，成交金額 4160 億元，不僅收復 2 萬 2 大關，更成功站上月線，有機會進一步向上挑戰季線，同時周 K 線收長紅，全周大漲 880 點，櫃買指數也同步收高，上漲 3.99 點或 1.5%，來到 266.24 點。

電子權值全面走揚，台積電 (2330-TW) 上漲 26 元或 2.76%，收 969 元，鴻海 (2317-TW) 漲 1.7%、聯發科 (2454-TW) 漲 6.5%、廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW) 漲 2%、台達電 (2308-TW) 也收紅。


千金股大漲，健策漲停，祥碩 8.8%、M31 漲價 7.7%，重收千元大關、緯穎、力旺漲半根停板，大立光、世芯 - KY、川湖、創意等漲 3-4%，不過，弘塑 (3131-TW) 今日攻上歷史新高 2090 元，但創高後拉回、尾盤收黑，失守 2000 元大關。

除了弘塑外，部分台積電設備概念股同樣面臨賣壓出籠，家登、萬潤也雙雙收黑，不過，像是精材、昇陽半導體等台積概念股漲停作收，走勢呈現兩樣情。

傳產方面，紡織股王儒鴻 (1476-TW) 法說展望正向，今日大漲 6.7%，站回月、季線，遠東新也漲近 4%，其他像是重電指標華城、營建指標興富發等均漲 6%；台塑集團表現則相對弱勢，台塑化 (6505-TW)、台塑 (1301-TW) 收黑。

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台積電鴻海聯發科

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櫃買市場加權指數266.241.52%
台積電9692.76%
台塑化60.6-0.98%
儒鴻5296.76%
台達電4110.49%
聯電55.82.01%
廣達278.52.58%
聯發科12306.49%
鴻海1841.66%
台塑52.4-0.19%
弘塑1970-0.51%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.43
加權指數法興(售) 槓桿6.86
台積電法興(購) 槓桿6.45
聯電法興(購) 槓桿11.6
聯發科法興(購) 槓桿7.6
聯發科法興(購) 槓桿32.23
鴻海法興(購) 槓桿5.59
鴻海法興(購) 槓桿5.11

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