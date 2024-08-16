〈台股盤後〉大漲454點收復月線並逼近季線 單周大漲880點

台股今 (16) 日隨美股上漲，在權值股全面走揚下，收漲 454.16 點或 2.07%，來到 22349.33 點，成交金額 4160 億元，不僅收復 2 萬 2 大關，更成功站上月線，有機會進一步向上挑戰季線，同時周 K 線收長紅，全周大漲 880 點，櫃買指數也同步收高，上漲 3.99 點或 1.5%，來到 266.24 點。