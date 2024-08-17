〈熱門股〉智伸科周漲逾2成 創7個半月來新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-17 10:26

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汽車零組件廠智伸科 (4551-TW) 日前公告 7 月合併營收 7.6 億元，月增 26.17%，年增 30.49%，創 2022 年 12 月以來新高，激勵本周股價大漲 22%，最高來到 123.5 元，創 1 月上旬來新高價位。

智伸科上半年稅後純益 3.43 億元，年增 17.6%，每股純益 (EPS)2.97 元，7 月合併營收又衝上 1 年半來新高，主要是因醫療事業體快速成長，再加上對汽車客戶的新產品從原本單一產品中的關鍵零組件，延伸至完整產品製作，第二季起逐步進入量產，使營收規模逐步擴大。

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智伸科強調，第二季毛利率、營業利益率分別為 18.59%、8.64%，較第一季的 16.96%、3.26% 繳出雙率雙升的成績，今年最壞的狀況已過。

展望下半年，智伸科對營運優於上半年深具信心，四大事業體的營運表現重回健康穩健。

其中，隨著應用在腹腔鏡、減肥、內窺鏡等各種外科手術類型增加，帶動主要客戶對智伸科微創手術的拉貨力道回溫，且有追加增量情況，挹注下半年的醫療業務業績。

電子事業體方面，受惠 AI 需求逐步攀升，大容量 HDD 自去年下半年以來供不應求，智伸科與主要電子事業客戶共同開發新技術、升級產品的腳步加快。