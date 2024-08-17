糕餅年產值1370億 想買中秋禮盒？揪來「臺灣餅」成果市集

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-17 09:21

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去年臺灣糕餅產值超過 1,370 億元，經濟部商業發展署於昨（16）日在臺北車站 1 樓大廳舉辦「2024 臺灣餅頒獎典禮暨成果市集」，並頒發今年的臺灣餅晶鑽、銀鑽及佳作獎及表揚，同時也邀請歷年獲得臺灣餅獎項的得主參與成果市集，展出至明 (18) 日，許多攤位並提供試吃，歡迎路過的民眾來一啖臺灣餅並順便帶些伴手禮。

商業發展署蘇文玲署長表示，臺灣去（112）年糕餅產值超過 1,370 億元，不僅受到國人的喜愛，也是國外觀光客來臺必買的伴手禮。為了提升臺灣糕餅產業品質與價值，除了辦理「2024 臺灣餅甄選」外，今年更擴大投入輔導資源，形塑糕餅產業生態系、開發創新產品及優化包裝美學，並藉由媒合活動拓展海內外市場，提升經濟價值，吸引更多消費族群。



蘇文玲指出，臺灣餅融和西餅和漢餅的精髓，發展出臺灣餅特色的滋味，業者更善用臺灣在地食材及水果，讓臺灣餅呈現更多元的美味。臺灣素有水果王國之稱，本屆「2024 臺灣餅甄選」特以「水果饗宴，果形果素」爲主題，鼓勵糕餅業者以水果的元素或形態，結合傳統手藝及現代創意，開發創新美味的臺灣特色糕餅。



今年共有 120 家業者、165 件作品報名參選，評審委員從口感風味、產品設計、包裝設計及符合題意的項目中，精挑細選出 22 件得獎作品。

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