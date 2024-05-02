亞光首季稅後純益1.1億元年增4.46倍 EPS 0.4元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-02 16:54

光學元件廠亞光 (3019-TW) 今 (2) 日通過最新財報，2024 年第一季稅後純益達 1.1 億元，季減 60.13%，年增 4.46 倍，每股純益達 0.4 元，亞光看好 2024 年在汽車用鏡頭的成長，並於 5 月 8 日召開法人說明會，由董事長賴以仁對全年營運展望提出說明。

亞光 2024 年第一季營收 42.88 億元，毛利率 15.24%，季減 2 個百分點，年減 1.29 個百分點，稅後純益達 1.1 億元，季減 60.13%，年增 4.46 倍，每股純益達 0.4 元

亞光 2023 年全年營收 178.3 億元，毛利率 17.86%，年減 1.85 個百分點，稅後純益 7.77 億元，年減 15.95%，每股純益爲 2.78 元。擬配發股利每股 1.8 元現金。

亞光 2024 聚焦三大發展契機，包括與韓國 LGIT 攜手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場商機，擴大菲律賓生產規模，及前瞻跨足 metalens 先進光學領域。亞光在 2023 年營收成長的產品項目包括汽車用鏡頭、無人機鏡頭及高階 DSC 產品，2024 年可望持續成長。

亞光與目前爲蘋果光學模組廠的 LGIT 合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場龐大商機；此一結合亞洲光學在產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合實力，以及 LGIT 在車載及高階智慧型手機鏡頭市場所擁有的業務優勢，將發揮強大供應鏈與銷售網結合的高度競爭力，提供客戶優質完整的服務，強項互補綜效雙贏，開創長期永續價值。

同時，亞光擴大菲律賓生產規模，積極展開新廠建設，將打造客戶最佳生產基地，滿足不同客戶各種需求；並將持續運用多元化的光學產品設計與製造能力，研發先進 AR/VR 鏡頭與 3D LiDAR 光機模組，以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益。