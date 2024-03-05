亞光去年股利擬配息1.8元 現金殖利率2.71%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-05 19:19

光學元件廠亞光 (3019-TW) 今 (5) 日通過 2023 年財報，稅後純益 7.77 億元，每股純益 2.78 元，擬配發去年股利每股現金 1.8 元，以亞光今天收盤價 66.4 元計算，股利現金殖利率 2.71%。

亞光 2023 年全年營收 178.3 億元，毛利率 17.86%，年減 1.85 個百分點，稅後純益 7.77 億元，年減 15.95%，每股純益爲 2.78 元。

亞光 2024 聚焦三大發展契機，包括與韓國 LGIT 攜手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場商機，擴大菲律賓生產規模，及前瞻跨足 metalens 先進光學領域。亞光在 2023 年營收成長的產品項目包括汽車用鏡頭、無人機鏡頭及高階 DSC 產品，2024 年可望持續成長。

亞光與目前爲蘋果光學模組廠的 LGIT 合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場龐大商機；此一結合亞洲光學在產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合實力，以及 LGIT 在車載及高階智慧型手機鏡頭市場所擁有的業務優勢，將發揮強大供應鏈與銷售網結合的高度競爭力，提供客戶優質完整的服務，強項互補綜效雙贏，開創長期永續價值。

同時，亞光擴大菲律賓生產規模，積極展開新廠建設，將打造客戶最佳生產基地，滿足不同客戶各種需求；並將持續運用多元化的光學產品設計與製造能力，研發先進 AR/VR 鏡頭與 3D LiDAR 光機模組，以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益。