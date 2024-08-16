高盛：沙國將削減石油部門巨額支出 重押轉型

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-16 20:34

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根據高盛周五 (16 日) 最新預測數據，到 2030 年，沙烏地阿拉伯 73% 的資本支出將投向非石油業，較該行先前 66% 的預期有所上調。

根據沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Mohammed bin Salman) 先前推出的沙烏地阿拉伯經濟轉型計畫《2030 年願景》(Vision 2030)，沙烏地阿拉伯擬對六大關鍵領域投資 1 兆美元，並持續開闢包括人工智慧 (AI) 在內的許多新興產業，減少對原油銷售的過度依賴，以開闢新的經濟成長途經。

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高盛表示，從現在到 2028 年，沙烏地阿拉伯在石油業的資本支出可能會縮減 400 億美元，不過天然氣仍將是「該國脫碳、發展經濟和多元化計畫的關鍵貢獻者」。

目前，石油業獲利能力的下滑正持續給沙烏地阿拉伯帶來經濟壓力。

高盛指出，沙國政府的石油收入已經較 2022 年的水準下降了約三分之一，預估該國今年的財政赤字占國內生產毛額 ((GDP) 的比例將從去年 2% 進一步升至 4.3%。

由於美國衰退擔憂，油價上周一度跌至每桶 75 美元，而沙烏地阿拉伯的石油產量現已降至每日 900 萬桶。

雪上加霜的是，石油的需求前景也有趨弱跡象。在本周一公布的石油輸出國組織 (OPEC) 原油月報中，OPEC 已將 2024 年全球石油需求成長預期從 6 月的每日 225 萬桶下調至每日約 211 萬桶，為 2023 年 7 月首次發布 2024 年預測以來首次下調相對樂觀的預期。