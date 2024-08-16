〈凱米颱風釀災〉勞部補貼保費增至6個月 伴手禮相關行業也納入補貼

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-16 18:26

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考量花蓮地區今年同時受震災及颱風衝擊，商家經濟尚未完全復，勞動部今 (16) 日宣佈加碼補貼措施，一是增加補貼受災事業單位一半保費，期間從 3 個月加碼為 6 個月，二是擴大將與伴手禮商家相關的行業納入補貼，受惠家數將由現行 1200 餘家增至約 1500 家。

量花蓮縣地區受 0403 花蓮震災及凱米颱風雙重影響下，經濟短期恐難復甦，另鑑於伴手禮商家亦屬受震災影響較大之投保單位，勞動部依《勞動部辦理 113 年花蓮縣轄區內受 0403 震災影響投保單位保險費補貼要點》第 6 點規定公告，增加 3 個月補貼月份，並將與伴手禮商家相關之行業別納入補貼範圍，以協助災後重建復原及振興工作，穩定勞工就業。

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勞動部表示，本次公告重點包括：

一、增加補貼月份：原補貼適用對象，即花蓮縣轄區內屬「農、林、漁、牧業」、「住宿及餐飲業」、「支援服務業」、「藝文、娛樂及休閒服務業」、「礦業及土石採取業」、「石材製品製造業」、「水泥製造業」、「預拌混凝土製造業」與「水泥及混凝土製品製造業」，且僱有員工，並為投保單位的民營事業單位，補貼其應負擔之勞工保險、勞工職業災害保險及就業保險保險費半數，補貼月份，由原 113 年 6 月至 8 月，再增加補貼 113 年 9 月至 11 月，合計 6 個月。

二、增加補貼行業範圍：將下列與伴手禮商家相關之行業別納入補貼範圍，並自公告當月起補貼 6 個月 (即 113 年 8 月份至 114 年 1 月份) 投保單位應負擔之勞工保險、勞工職業災害保險及就業保險保險費之半數，受惠家數將由現行 1200 餘家，增至約 1500 家：

(一) 烘焙炊蒸食品製造業。

(二) 未分類其他食品製造業。

(三) 其他食品批發業。

(四) 蔬果零售業。

(五) 其他食品、飲料及菸草製品零售業。