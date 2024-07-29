〈凱米颱風釀災〉兆豐銀提供受災戶重建融資、緩繳本息及展延借款

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-29 19:01

兆豐銀行為協助凱米颱風受災企業及個人儘速完成災後復原，受颱風影響之企業或個人，均可於受災日起 3 個月內向兆豐銀行全台各地分行提出重建貸款、緩繳本息、申請展延借款期限等協助措施，以具體行動提供受災戶必要協助。

兆豐銀行提供受災戶受損之廠房、機器設備及房屋所需整修費、復工必須購買原料等所需資金，企業戶最高額度新臺幣 5,000 萬元、個人最高新臺幣 300 萬元，受災戶可依地方主管機關出具之受災證明書，向兆豐銀行提出申請。

在信用卡方面，針對因凱米颱風個人受災戶，兆豐銀行信用卡除提供免收掛失費，若有信用卡款延展之需求，亦可透過 24 小時客服專線 0800-016168 提出申請，最長可提供 6 個月緩繳。