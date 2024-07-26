災損減免一表看分明！30天內辦理3步驟：拍照、檢附文件及申請

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-26 10:43

財政部表示，近日凱米颱風造成部分地區嚴重災情，已責成稅捐稽徵機關秉持從寬、從速原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報（請）各項稅捐減免，請民眾於災害發生後 30 日內，至轄區稅捐稽徵機關辦理，需拍照存證、檢附文件及提出申請，可臨櫃、郵寄及上網辦理。

財政部說明，民眾遭遇颱風造成財產損失時，記得把握災損減免三步驟，「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，並於災害發生後 30 日內，報請轄區稅捐稽徵機關辦理相關事宜，該局並提供所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等稅目之減免規定請民眾參考（詳「災害損失稅捐減免一覽表」）。

該局強調，納稅義務人除了可以臨櫃辦理與書面郵寄申請外，也可至財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請稅捐減免，快速又省時。

綜合所得稅災害申報損失總金額在新臺幣（下同）30 萬元以下者，可自行檢具損失清單及證明 文件，由國稅局書面審核。

營利事業所得稅災害申報損失總金額在 500 萬元以下者、受損標的物投有保險部分或可提供會 計師簽證報告者（不論金額多寡），由國稅局書面審核。

稅捐延期或分期繳納規定：依稅捐稽徵法第 26 條第 1 項規定，納稅義務人因天災、事變、不可 抗力之事由或為經濟弱勢者，不能於法定期間內繳清稅捐者，得於規定納稅期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，最長延 12 個月，分期最長得分 36 期。

納稅義務人如對於災害損失稅捐減免之規定或申報（請）方式有不明瞭的地方，可就近向所在地稅捐稽徵機關查詢或於上班時間撥打免費服務專線 0800-000321，將有專人解說。