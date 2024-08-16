配合資源調配 柏承昆山廠9/1起臨時性停產不影響供貨及營收

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-16 18:13

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以「Quick Turn」生產模式起家的 PCB 廠柏承科技 (6141-TW) ，在中國大陸江蘇南通廠首期產能完成建置後，大力進行整合在大陸現有的昆山廠與南通廠資源，柏承今 (16) 日發布重大訊息指出，昆山廠將自 9 月 1 日起進行臨時性停產，但不影響對客戶的供貨及營收。

柏承在昆山廠的原有產能爲每月 30 萬平方呎，新完成的南通廠也建置基本的 30 萬平方呎新產能，在柏承客戶端已陸續完成對南通廠的認證後，柏承昆山廠停產後的供貨需求，由南通廠銜接供貨無虞，現有的營收也不受影響。

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柏承南通廠的 PCB 製程採取新設備生產，自動化程度及生產效率也高，有助於生產成本的控制，南通廠在銜接柏承昆山廠的產能後，在 2024 年營運看見轉機，今年第四季可望出現單月轉盈。

柏承在華東的昆山及南通兩廠在爭取手機板以外的利基型產品，改善接單結構，法人估 2024 年柏承的營收在 25-30 億元，較 2023 年無顯著成長，但是朝虧損逐季縮小改善方向前進。依目前整體接單的進度來看，南通廠今年第四季可望出現單月轉盈。

柏承在整體接單結構上，台灣廠的樣品板、小量板及高層數晶圓測試板穩定成長，而在柏承的大陸華東昆山及南通兩廠部分，柏承的昆山廠擁有 HDI 製程，原承接來自大陸品牌手機 PCB 主板生產，就這區塊產品比重而言，對昆山廠營收占比原高達 50-60%，但目前的柏承經營決策上，也決定將昆山廠的手機板營收下降。但最新決策柏承昆山廠 9 月 1 日起臨時性停產，短期與柏承南通廠配套整合，將資源充分運作，以達企業整體效益最大化，柏承指出，具體復產 時間視公司改造進度而定。

柏承 2022 及 2023 年全年營運虧損，2024 年上半年營收 13.37 億元，爲負毛利率，稅後虧損 4.97 億元，2023 年同期虧損擴大，每股虧損 4.38 元，柏承 2024 年 7 月營收 1.93 億元，月增 23.36%，年減 3.21%，累計 1-7 月營收 15.29 億元，年增 8.02%。

對於完成新建置的江蘇南通新廠，對於產能則規劃以全部 HDI 製程生產建置，總產能全部開出後將超越原有的昆山廠，且產線自動化程度高，同時，在手機板的原昆山廠生產之外，大陸廠區將進一步搶進利基型市場，將進一步搶進光模塊、Micro LED 基板、類載板等利基型市場。