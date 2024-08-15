盤後速報 - 澤米(6742)下週(8月22日)除息1.2元，預估參考價53.3元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05
澤米(6742-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(8月15日)收盤價54.50元計算，預估參考價為53.3元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
澤米(6742-TW)所屬產業為光電業，主要業務為精密光學元件製造。半導體光學鍍膜。薄膜濾光片及光學鍍膜。近5日股價下跌0.37%，集中市場加權指數上漲3.44%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/22
|54.50
|1.2
|2.2%
|0.0
|2023/08/29
|74.8
|1.75
|2.34%
|0.75
|2022/09/01
|149.0
|0.0
|0.0%
|0.2
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 澤米:公告本公司113年第二季合併財務報告業經提報董事會通過
- 澤米:公告本公司內部稽核主管異動
- 澤米:公告本公司背書保證金額達處理準則第二十五條第一項第四款相關事宜。
- 澤米7月營收0.69億元年增94.32% 1—7月達3.92億元
下一篇