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鉅亨速報

盤後速報 - 澤米(6742)下週(8月22日)除息1.2元，預估參考價53.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05


澤米(6742-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(8月15日)收盤價54.50元計算，預估參考價為53.3元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

澤米(6742-TW)所屬產業為光電業，主要業務為精密光學元件製造。半導體光學鍍膜。薄膜濾光片及光學鍍膜。近5日股價下跌0.37%，集中市場加權指數上漲3.44%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/22 54.50 1.2 2.2% 0.0
2023/08/29 74.8 1.75 2.34% 0.75
2022/09/01 149.0 0.0 0.0% 0.2

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集中市場加權指數21895.17-0.60%
澤米54.50.55%

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