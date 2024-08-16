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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西食品公司(BRFS-US)EPS預估上修至0.29元，預估目標價為3.98元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 16:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對巴西食品公司(BRFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.25元上修至0.29元，其中最高估值0.43元，最低估值0.19元，預估目標價為3.98元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.43(0.43)0.330.32
最低值0.19(0.07)0.130.09
平均值0.3(0.27)0.20.2
中位數0.29(0.25)0.160.2

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值108.19億110.76億120.23億
最低值103.38億105.66億110.86億
平均值105.07億108.42億115.25億
中位數104.16億108.17億115.57億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.090.330.10-0.58-0.30
營業收入84.79億76.52億89.59億104.18億107.34億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西食品公司(BRFS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRFS

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