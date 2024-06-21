鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西食品公司(BRFS-US)EPS預估上修至0.22元，預估目標價為3.58元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 08:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對巴西食品公司(BRFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.19元上修至0.22元，其中最高估值0.37元，最低估值0.08元，預估目標價為3.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.37(0.37)
|0.28
|0.31
|最低值
|0.08(0.08)
|0.13
|0.09
|平均值
|0.22(0.21)
|0.2
|0.2
|中位數
|0.22(0.19)
|0.19
|0.18
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|112.20億
|117.95億
|124.62億
|最低值
|104.29億
|98.69億
|101.97億
|平均值
|107.27億
|111.09億
|117.21億
|中位數
|106.58億
|111.34億
|119.22億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.09
|0.33
|0.10
|-0.58
|-0.30
|營業收入
|84.79億
|76.52億
|89.59億
|104.18億
|107.34億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西食品公司(BRFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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