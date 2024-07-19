鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西食品公司(BRFS-US)EPS預估上修至0.25元，預估目標價為3.84元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:21
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對巴西食品公司(BRFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.24元上修至0.25元，其中最高估值0.4元，最低估值0.08元，預估目標價為3.84元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.4(0.4)
|0.34
|0.32
|最低值
|0.08(0.08)
|0.13
|0.09
|平均值
|0.25(0.25)
|0.2
|0.19
|中位數
|0.25(0.24)
|0.19
|0.17
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|110.91億
|117.40億
|120.23億
|最低值
|99.87億
|94.51億
|101.97億
|平均值
|104.89億
|107.63億
|113.32億
|中位數
|104.81億
|108.10億
|115.57億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.09
|0.33
|0.10
|-0.58
|-0.30
|營業收入
|84.79億
|76.52億
|89.59億
|104.18億
|107.34億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西食品公司(BRFS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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