search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西食品公司BRFS-US的目標價調升至3.98元，幅度約7.4%

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 10:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對巴西食品公司(BRFS-US)提出目標價估值：中位數由3.71元上修至3.98元，調升幅度7.4%。其中最高估值5.12元，最低估值2.56元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予巴西食品公司評價：積極樂觀3位、保持中立7位、保守悲觀1位。

巴西食品公司今(16日)收盤價為4.4元。近5日股價上漲7.4%，標普指數上漲4.21%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BRFS市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
巴西食品公司4.41.85%

延伸閱讀


Empty