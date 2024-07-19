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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西食品公司(BRFS-US)EPS預估上修至0.24元，預估目標價為3.66元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 00:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對巴西食品公司(BRFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.22元上修至0.24元，其中最高估值0.4元，最低估值0.08元，預估目標價為3.66元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.4(0.4)0.340.32
最低值0.08(0.08)0.130.09
平均值0.25(0.23)0.210.2
中位數0.24(0.22)0.190.18

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值112.20億117.95億124.62億
最低值104.15億98.69億101.97億
平均值106.36億109.41億115.48億
中位數105.06億108.47億117.00億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.090.330.10-0.58-0.30
營業收入84.79億76.52億89.59億104.18億107.34億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西食品公司(BRFS-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRFS

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