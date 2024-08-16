鉅亨速報 - Factset 最新調查：億旺資訊科技(AIT-US)EPS預估下修至9.84元，預估目標價為215.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 14:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對億旺資訊科技(AIT-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.18元下修至9.84元，其中最高估值10.18元，最低估值9.6元，預估目標價為215.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|10.18(10.2)
|10.66
|最低值
|9.6(9.77)
|10.2
|平均值
|9.91(10.1)
|10.43
|中位數
|9.84(10.18)
|10.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|47.41億
|48.88億
|最低值
|44.75億
|46.52億
|平均值
|46.01億
|47.57億
|中位數
|45.93億
|47.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.62
|3.68
|6.58
|8.84
|營業收入
|32.46億
|32.36億
|38.11億
|44.13億
詳細資訊請看美股內頁：
億旺資訊科技(AIT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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