search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：億旺資訊科技(AIT-US)EPS預估下修至9.84元，預估目標價為215.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 14:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對億旺資訊科技(AIT-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.18元下修至9.84元，其中最高估值10.18元，最低估值9.6元，預估目標價為215.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值10.18(10.2)10.66
最低值9.6(9.77)10.2
平均值9.91(10.1)10.43
中位數9.84(10.18)10.42

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值47.41億48.88億
最低值44.75億46.52億
平均值46.01億47.57億
中位數45.93億47.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.623.686.588.84
營業收入32.46億32.36億38.11億44.13億

詳細資訊請看美股內頁：
億旺資訊科技(AIT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAIT

相關行情

台股首頁我要存股
億旺資訊科技200.030.75%

延伸閱讀


Empty