美經濟疑慮退散 日股可望創4年來最大單周漲幅
鉅亨網編輯林羿君 2024-08-16 11:53
美國經濟衰退疑慮消退帶動美股上漲，也使日股從先前的崩跌「回血」，日經 225 指數周五 (16 日) 強彈千點，可望創下 2020 年 4 月以來最大周線漲幅。
截至東京早盤收盤，日經 225 指數大漲 1100.28 點，至 37,800.42 點，漲幅或 2.9%；，本周有望上漲 7.6%，為 2020 年 4 月來最大單周漲幅。
東證指數由電子股、銀行股領漲，同步強勢反彈上漲 2.4%。
東京 T&D 資產管理公司首席策略師 Hiroshi Namioka 表示，出口商受益於日元回軟和美國經濟數據穩健，隨著市場逐漸從之前崩跌中恢復平靜，過去一周遭受大量拋售的股票正被回購。
瑞穗證券市場策略師 Nobuhiko Kuramochi 表示，由於美國商業信心和日元的改善，日本股市今天可能會整體上漲。以目前的匯率水準，日經指數的公允價值約為 38,000 點。如果接近這個水準，獲利可能會放緩。
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