鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至20.12元，預估目標價為363元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.12元上修至20.12元，其中最高估值22.78元，最低估值16.86元，預估目標價為363元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|22.78(21.37)
|28.11
|29.91
|最低值
|16.86(16.86)
|19.74
|22.86
|平均值
|19.74(19.28)
|23.78
|26.33
|中位數
|20.12(19.12)
|23.55
|26.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|153,913,000
|181,261,000
|188,647,000
|最低值
|141,913,550
|160,622,270
|178,147,790
|平均值
|147,761,420
|165,770,010
|182,511,040
|中位數
|148,183,000
|163,991,500
|180,738,330
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|19.01
|32.6
|13.91
|12.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,640,976
|108,228,533
|96,556,646
|84,091,485
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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