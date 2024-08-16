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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至20.12元，預估目標價為363元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 12:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.12元上修至20.12元，其中最高估值22.78元，最低估值16.86元，預估目標價為363元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值22.78(21.37)28.1129.91
最低值16.86(16.86)19.7422.86
平均值19.74(19.28)23.7826.33
中位數20.12(19.12)23.5526.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值153,913,000181,261,000188,647,000
最低值141,913,550160,622,270178,147,790
平均值147,761,420165,770,010182,511,040
中位數148,183,000163,991,500180,738,330

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS19.0132.613.9112.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		121,640,976108,228,53396,556,64684,091,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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樺漢287.50.35%
美元/台幣32.3-0.00%

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