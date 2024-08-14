鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)目標價調降至373元，幅度約4.11%
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 18:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對樺漢(6414-TW)提出目標價估值：中位數由389元下修至373元，調降幅度4.11%。其中最高估值420元，最低估值344元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予樺漢(6414-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀0位。
樺漢(6414-TW)今(14日)收盤價為286.5元。近5日股價上漲9.51%，相關電腦週邊近5日上漲9.5%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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