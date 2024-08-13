〈樺漢法說〉上半年EPS 8.36元 下半年、全年獲利正向成長

不過，樺漢董事長朱復銓表示，目前接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 保持 1.1-1.2 左右的水準，訂單能見度良好，第三季營收與毛利穩定成長及稅後純益高成長，有信心下半年優於上半年、全年營收及獲利仍持續實現正向成長。

‌



樺漢說明，第二季獲利衰退主要是因帆宣在美國投資、建置因法規及原物料、人力成本增加導致營運成本上升，但只是一次性因素，帆宣已積極改善。去年第二季帆宣單季貢獻樺漢每股約 3.05 元，今年第二季則減少約 1.95 元。