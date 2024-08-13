〈樺漢法說〉上半年EPS 8.36元 下半年、全年獲利正向成長
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-13 19:30
工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (13) 日召開法說，公告第二季財報，受到子公司帆宣 (6196-TW) 拖累，單季稅後純益 5.06 億元，季減 19.7%、年減 12.6%，每股純益 3.7 元；上半年稅後純益 11.37 億元，年增 6.1%，每股純益 8.36 元。
不過，樺漢董事長朱復銓表示，目前接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 保持 1.1-1.2 左右的水準，訂單能見度良好，第三季營收與毛利穩定成長及稅後純益高成長，有信心下半年優於上半年、全年營收及獲利仍持續實現正向成長。
樺漢第二季營收 363.21 億元，季增 11%、年增 25.4%；毛利率 18.7%，季減 1.4 個百分點、年減 1 個百分點；營業利益 11.59 億元，季增 3.4%、年增 18.8%；營益率 3.2%，季減 0.2 個百分點、年減 1.9 個百分點。
累計樺漢上半年營收 690.38 億元，年增 20.2%、毛利率 19.4%，年減 0.2 個百分點、營業利益 21.28 億元，年減 22.7%、營益率 3.1%，年減 3.1 個百分點。
樺漢說明，第二季獲利衰退主要是因帆宣在美國投資、建置因法規及原物料、人力成本增加導致營運成本上升，但只是一次性因素，帆宣已積極改善。去年第二季帆宣單季貢獻樺漢每股約 3.05 元，今年第二季則減少約 1.95 元。
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