〈樺漢法說〉NCR Voyix挹注可觀業績及獲利 明年營運高成長
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-13 20:15
工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 近期成為數位商務解決方案商 NCR Voyix 的硬體獨家供應商，樺漢董事長朱復銓今 (13) 日在法說會上表示，該合作案可望挹注樺漢明年新增 160 億元的訂單，帶來可觀的業績及獲利進帳。
朱復銓表示，與 NCR Voyix 合作案預計將於明年下半年可以看到明顯成果，目前在手訂單 1500 億元，明年在來自 NCR Voyix 挹注下，在手訂單將從 1600 億元起跳，成為業績主要增長動能之一。
朱復銓認為，明年營收、毛利、營業淨利、稅後純益、每股純益都會高成長；各事業體來看，工控設計大幅成長、品牌通路高成長、系統整合小幅成長，中長期往年度每股純益 30 元目標邁進。
樺漢近期正式成為 NCR Voyix 之全球獨家硬體供應商，此次協議，樺漢將充分利用其在全球設計、製造、供應鏈、物流和一流品質管理方面的豐富經驗，提供 NCR Voyix 及其客戶之間提供穩定可靠的產品服務。
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