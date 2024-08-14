鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至19.66元，預估目標價為385元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.43元下修至19.66元，其中最高估值21.94元，最低估值16.86元，預估目標價為385元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|21.94(23.11)
|28.11
|26.21
|最低值
|16.86(16.86)
|19.74
|22.86
|平均值
|19.42(20.53)
|23.76
|24.54
|中位數
|19.66(20.43)
|23.55
|24.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|157,915,000
|167,121,000
|188,647,000
|最低值
|142,334,200
|162,243,800
|178,147,790
|平均值
|148,341,170
|164,657,970
|183,397,390
|中位數
|147,435,000
|164,843,500
|183,397,390
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|19.01
|32.6
|13.91
|12.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,640,976
|108,228,533
|96,556,646
|84,091,485
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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