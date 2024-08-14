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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至19.66元，預估目標價為385元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 14:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.43元下修至19.66元，其中最高估值21.94元，最低估值16.86元，預估目標價為385元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值21.94(23.11)28.1126.21
最低值16.86(16.86)19.7422.86
平均值19.42(20.53)23.7624.54
中位數19.66(20.43)23.5524.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值157,915,000167,121,000188,647,000
最低值142,334,200162,243,800178,147,790
平均值148,341,170164,657,970183,397,390
中位數147,435,000164,843,500183,397,390

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS19.0132.613.9112.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		121,640,976108,228,53396,556,64684,091,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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樺漢286.5-4.34%
美元/台幣32.32-0.46%

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