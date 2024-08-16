鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)目標價調降至227.5元，幅度約4.21%
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 10:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)提出目標價估值：中位數由237.5元下修至227.5元，調降幅度4.21%。其中最高估值300元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予欣興(3037-TW)評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀1位。
欣興(3037-TW)今(16日)收盤價為160元。近5日股價上漲9.03%，相關零組件業近5日上漲6.25%，集中市場加權指數上漲4.91%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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