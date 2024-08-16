search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)目標價調降至227.5元，幅度約4.21%

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 10:10


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)提出目標價估值：中位數由237.5元下修至227.5元，調降幅度4.21%。其中最高估值300元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予欣興(3037-TW)評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀1位。

欣興(3037-TW)今(16日)收盤價為160元。近5日股價上漲9.03%，相關零組件業近5日上漲6.25%，集中市場加權指數上漲4.91%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22293.341.82%
欣興1601.91%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.51
加權指數法興(售) 槓桿6.86

鉅亨贏指標

了解更多

#弱勢下殺股

中弱短強
欣興

64.52%

勝率

延伸閱讀


Empty