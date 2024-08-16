鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估上修至0.97元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 12:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.95元上修至0.97元，其中最高估值0.99元，最低估值0.92元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.99(0.99)
|1.07
|1.07
|1.09
|最低值
|0.92(0.92)
|0.88
|0.93
|1.09
|平均值
|0.96(0.95)
|0.96
|1.02
|1.09
|中位數
|0.97(0.95)
|0.97
|1.05
|1.09
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.95億
|13.68億
|14.49億
|11.48億
|最低值
|12.49億
|13.16億
|13.55億
|11.48億
|平均值
|12.82億
|13.42億
|14.12億
|11.48億
|中位數
|12.85億
|13.43億
|14.23億
|11.48億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.92
|0.41
|0.90
|1.17
|1.01
|營業收入
|11.68億
|10.53億
|11.52億
|12.18億
|12.45億
詳細資訊請看美股內頁：
布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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