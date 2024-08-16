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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估上修至0.97元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 12:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.95元上修至0.97元，其中最高估值0.99元，最低估值0.92元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.99(0.99)1.071.071.09
最低值0.92(0.92)0.880.931.09
平均值0.96(0.95)0.961.021.09
中位數0.97(0.95)0.971.051.09

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.95億13.68億14.49億11.48億
最低值12.49億13.16億13.55億11.48億
平均值12.82億13.42億14.12億11.48億
中位數12.85億13.43億14.23億11.48億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.920.410.901.171.01
營業收入11.68億10.53億11.52億12.18億12.45億

詳細資訊請看美股內頁：
布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRX

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