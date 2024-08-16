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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)目標價調升至322元，幅度約15.95%

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 08:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對元太(8069-TW)提出目標價估值：中位數由277.7元上修至322元，調升幅度15.95%。其中最高估值400元，最低估值220元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予元太(8069-TW)評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀0位。

元太(8069-TW)今(15日)收盤價為286元。近5日股價上漲9.37%，相關光電類指數近5日上漲8.24%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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