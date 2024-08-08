營收速報 - 元太(8069)7月營收30.14億元年增率高達29.47％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 15:16
今年1-7月累計營收為163.13億元，累計年增率-2.86%。
最新價為261.5元，近5日股價下跌-3.53%，相關光電類指數下跌-5.62%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-811 張
- 外資買賣超：-158 張
- 投信買賣超：+1009 張
- 自營商買賣超：-1662 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|30.14億
|29%
|9%
|24/6
|27.72億
|19%
|3%
|24/5
|26.81億
|9%
|22%
|24/4
|22.04億
|-10%
|28%
|24/3
|17.22億
|-25%
|18%
|24/2
|14.59億
|-38%
|-41%
元太(8069-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子紙顯示器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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