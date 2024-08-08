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鉅亨速報

營收速報 - 元太(8069)7月營收30.14億元年增率高達29.47％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 15:16


元太(8069-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣30.14億元，年增率29.47%，月增率8.74%。

今年1-7月累計營收為163.13億元，累計年增率-2.86%。

最新價為261.5元，近5日股價下跌-3.53%，相關光電類指數下跌-5.62%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-811 張
  • 外資買賣超：-158 張
  • 投信買賣超：+1009 張
  • 自營商買賣超：-1662 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 30.14億 29% 9%
24/6 27.72億 19% 3%
24/5 26.81億 9% 22%
24/4 22.04億 -10% 28%
24/3 17.22億 -25% 18%
24/2 14.59億 -38% -41%

元太(8069-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子紙顯示器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收元太

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