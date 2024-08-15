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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波克夏(BRK.A-US)EPS預估上修至29835.08元，預估目標價為715,000.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 22:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對波克夏(BRK.A-US)做出2024年EPS預估：中位數由29310.34元上修至29835.08元，其中最高估值32468.24元，最低估值29234.93元，預估目標價為715,000.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值32468.24(32468.24)30897.6631573.06
最低值29234.93(29234.93)2774031000
平均值30214.63(30109.68)29796.8931352.34
中位數29835.08(29310.34)29986.9631483.96

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值4,048.19億4,007.06億4,160.12億
最低值3,245.72億3,417.77億3,574.30億
平均值3,683.35億3,787.57億3,867.21億
中位數3,756.14億3,937.89億3,867.21億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS49,828.0026,668.0059,460.00-15,535.0066,412.00
營業收入2,546.16億2,455.10億2,760.94億3,020.89億3,644.82億

詳細資訊請看美股內頁：
波克夏(BRK.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRK.A

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