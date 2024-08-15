鉅亨速報 - Factset 最新調查：波克夏(BRK.A-US)EPS預估上修至29835.08元，預估目標價為715,000.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 22:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對波克夏(BRK.A-US)做出2024年EPS預估：中位數由29310.34元上修至29835.08元，其中最高估值32468.24元，最低估值29234.93元，預估目標價為715,000.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32468.24(32468.24)
|30897.66
|31573.06
|最低值
|29234.93(29234.93)
|27740
|31000
|平均值
|30214.63(30109.68)
|29796.89
|31352.34
|中位數
|29835.08(29310.34)
|29986.96
|31483.96
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4,048.19億
|4,007.06億
|4,160.12億
|最低值
|3,245.72億
|3,417.77億
|3,574.30億
|平均值
|3,683.35億
|3,787.57億
|3,867.21億
|中位數
|3,756.14億
|3,937.89億
|3,867.21億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|49,828.00
|26,668.00
|59,460.00
|-15,535.00
|66,412.00
|營業收入
|2,546.16億
|2,455.10億
|2,760.94億
|3,020.89億
|3,644.82億
詳細資訊請看美股內頁：
波克夏(BRK.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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