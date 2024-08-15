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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至23.5元，幅度約3.3%

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由22.75元上修至23.5元，調升幅度3.3%。其中最高估值32元，最低估值17元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀9位、保持中立7位、保守悲觀2位。

Robinhood Markets Inc - Class A今(15日)收盤價為19.69元。近5日股價上漲3.3%，標普指數上漲4.92%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HOOD市場預估目標價

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Robinhood Markets Inc - Class A19.8156.25%

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