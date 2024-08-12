鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至0.67元，預估目標價為22.75元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.66元上修至0.67元，其中最高估值0.8元，最低估值0.33元，預估目標價為22.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.8(0.8)
|1.02
|1.04
|0.54
|最低值
|0.33(0.33)
|0.4
|0.31
|0.34
|平均值
|0.65(0.65)
|0.64
|0.69
|0.44
|中位數
|0.67(0.66)
|0.62
|0.7
|0.44
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.62億
|34.14億
|36.28億
|27.67億
|最低值
|23.64億
|24.53億
|25.29億
|27.03億
|平均值
|25.68億
|27.78億
|29.68億
|27.35億
|中位數
|25.92億
|26.81億
|28.11億
|27.35億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|2.78億
|9.59億
|18.35億
|13.82億
|18.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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