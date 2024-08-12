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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至0.67元，預估目標價為22.75元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.66元上修至0.67元，其中最高估值0.8元，最低估值0.33元，預估目標價為22.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.8(0.8)1.021.040.54
最低值0.33(0.33)0.40.310.34
平均值0.65(0.65)0.640.690.44
中位數0.67(0.66)0.620.70.44

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值26.62億34.14億36.28億27.67億
最低值23.64億24.53億25.29億27.03億
平均值25.68億27.78億29.68億27.35億
中位數25.92億26.81億28.11億27.35億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入2.78億9.59億18.35億13.82億18.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

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