鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至4.78元，預估目標價為168.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 02:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.7元上修至4.78元，其中最高估值5.14元，最低估值4.46元，預估目標價為168.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.14(5.14)
|7.34
|7.41
|7.42
|最低值
|4.46(4.46)
|4.48
|4.91
|6.67
|平均值
|4.76(4.73)
|6.05
|6.05
|7.04
|中位數
|4.78(4.7)
|6.24
|6.11
|7.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.18億
|9.71億
|10.20億
|8.80億
|最低值
|6.59億
|7.48億
|7.67億
|8.80億
|平均值
|6.96億
|8.88億
|8.80億
|8.80億
|中位數
|7.03億
|9.08億
|9.13億
|8.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.03
|4.60
|3.63
|3.63
|營業收入
|4.99億
|6.16億
|6.03億
|6.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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