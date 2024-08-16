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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至4.78元，預估目標價為168.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 02:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.7元上修至4.78元，其中最高估值5.14元，最低估值4.46元，預估目標價為168.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.14(5.14)7.347.417.42
最低值4.46(4.46)4.484.916.67
平均值4.76(4.73)6.056.057.04
中位數4.78(4.7)6.246.117.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.18億9.71億10.20億8.80億
最低值6.59億7.48億7.67億8.80億
平均值6.96億8.88億8.80億8.80億
中位數7.03億9.08億9.13億8.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.034.603.633.63
營業收入4.99億6.16億6.03億6.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRGLD

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