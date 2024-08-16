8月除息金融債ETF 00786B、00844B年化配息率近6%最甜

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-16 09:59

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最後一檔 8 月除息的金融債 ETF－新光 15 年 IG 金融債 (00844B-TW) 公布每受益權單位實際配發金額 0.5 元，創成立以來最高配息紀錄，此外，16 日除息的元大 10 年 IG 銀行債 (00786B-TW) 預估年化配息率亦有將近 6% 的水準。

根據 CMoney 統計，8 月有 35 檔債券 ETF 除息，其中，金融債 ETF 除息共有 6 檔，包括 00786B、00844B、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、富邦歐洲銀行債 (00846B-TW)、中信優先金融債 (00773B-TW)、國泰 A 級金融債 (00780B-TW)。

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6 檔債券 ETF 主要鎖定中長天期投資等級，單期現金股利殖利率介於 0.40%~1.44%，其中 00786B、00844B 等 2 檔，單期現金殖利率都超過 1.4% 以上，換算年化配息率有接近 6% 的水準。

以 15 日收盤 34.93 元計算，00844B 單期現金股利殖利率 1.43%，年化殖利率 5.72%，在此波除息的 6 檔金融債 ETF 中，表現居前段班，想參與配息的投資人，注意最後買進日為 8 月 19 日，除息日為 8 月 20 日。

券商財富管理主管表示，受惠降息腳步逼近，下半年以來資金轉向債券 ETF 買氣持續熱絡，以金融債 ETF 來說，8 月除息的 00786B、00844B 兩檔，每季配息來源皆 100% 來自海外利息所得，如果投資人累積該 ETF 息收超過新台幣 2 萬元後，海外利息所得不須繳納二代健保補充保費 (2.11%)，直接享有海外投資稅負優勢。

投資專家表示，過去一般人習慣錢存銀行，當全球進入降息年代，錢存金融債領息會更香，以現階段來看，中長天期的投資等級金融債券指數，平均到期殖利率逾 5% 以上，平均票息率也不錯，有 4% 以上水準，例如 00844B 追蹤的 ICE 美林 15 年期以上美元金融債指數，根據新光投信官網資料，該指數平均到期殖利率 5.24%、平均票息率 4.45%。