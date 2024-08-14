降息前狂刷存債感！00957B聚焦美前500大公司債 8/21開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-14 18:44

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隨著降息明朗化，市場推測最快的時間點可能就在今年 9 月，此刻被不少投資人視為是搶進長天期債券的最後良機。兆豐投信宣布，將推出兆豐美國企業優選投資級公司債 ETF(00957B-TW) (簡稱「兆豐 US 優選投等債」)，發行價 15 元，於 8 月 21 日至 27 日開始募集，採月配息，保管銀行為臺灣銀行。

兆豐投信表示，00957B「兆豐 US 優選投等債」追蹤指數為「ICE 20 年期以上美國企業優選投資級公司債指數」，鎖定長天期債券、掌握降息後可望帶來的資本利得；100% 為美國企業，且皆為 S&P500 大型企業；精選最低票面利率 4.5%，有機會拉高配息。

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值得注意的是，00957B 聚焦美國前 500 大企業選出的美元計價公司債，瞄準發行人債券殖利率較佳的產業，如金融、能源、醫療保健、媒體等，目前這類產業發行人殖利率都在 5% 以上，像是能源傳輸、CVS 健康等。

而特許通訊、也就是美國第二大的有線電視運營商，殖利率更是突破 7%，如此一來，就有機會提高債券的息收空間。

兆豐投信表示，台灣投資人對於高配息的 ETF 趨之若鶩，因此，00957B 特別挑選出債券票面利率大於 4.5%，有助投資人打造穩健收益來源，對企業及退休族群在資金安排上具有吸引力。