鮮活果汁-KY銷售下滑 1-5月營收16.53億元年減5%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-03 20:11

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (3) 日公布 2024 年 5 月營收為 3.43 億元，月減 21.85%，較去年同期減少 24.2％，累計 1-5 月營收 16.53 億元，較去年同期減少 5.85%，鮮活果汁指出，衰退主要原因為中國大陸整體內需市場銷售低迷，且消費者追求性價比更高的飲品。

鮮活果汁並指出，新茶飲終端市場因為近幾年競爭白熱化，為了爭奪客源流量，採用各種促銷、贈送等變向降低終端售價的方式，進而也影響對原物料供應商價格的變化；此外，因中國大陸經濟低迷，人民收入減少，「節省式娛樂」成為中國新興現象，使今年「五一連假」旅遊人數雖創新高，然因消費者減少對非必需品的支出，導致人均消費金額仍未能回到疫情前 2019 年的同期數據，此也造成新茶飲終端市場 5 月備貨消化緩慢，整體銷售低於預期。

鮮活果汁指出，面對中國大陸新茶飲市場生態結構改變，已可見終端品牌不斷尋求突破，包括推出更多低糖、無糖、含天然成份的多元化飲品，採取創新合作模式提升品牌形象並期拓展市場機會，也可見部份知名品牌已加速搶進海外市場。

鮮活果汁指出，面對市場生態結構的轉變，鮮活憑藉專業研發提升產品創新力，加上位居中國新茶飲供應商領先群的年產能 15.5 萬噸優勢與產線效率，以及持續優化服務能力的差異化優勢，仍將會是各家中國新茶飲品牌在爭取出線的重要夥伴。