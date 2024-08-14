英國7月CPI低於預期 料提振央行信心 英鎊走跌

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 15:40

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周三 (14 日) 公布的官方數據顯示，英國消費者物價通膨在 7 月出現今年以來首次上升，但升幅小於預期，因為服務價格升幅比預想的少得多。

英國國家統計局表示，7 月 CPI 年率升至 2.2%，略低於經濟學家調查的中位數 2.3%。

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周三數據公布後，英鎊兌美元大幅下跌，金融市場預計英國央行 9 月降息 25 個基點的可能性為 47%，高於數據公布前的 36%。

當英國央行本月初將利率從 16 年高點 5.25% 下調時，它表示 5 月和 6 月的 2% 通膨數據，可能意味著通膨的低點。央行預計，隨著 2023 年能源價格大幅下跌的影響消退，7 月 CPI 將上漲至 2.4%，年底將達到 2.75% 左右，2026 年上半年才會恢復至 2%。

英國工業聯合會首席經濟學家 Martin Sartorius 表示：「今天的數據將給英國央行貨幣政策委員會帶來一定程度的信心，即國內價格壓力，不太可能阻礙回歸可持續的 2% 目標。」

此前，受俄羅斯全面入侵烏克蘭後，能源和食品價格飆升等影響，英國通膨率於 2022 年 10 月，一度達到 41 年來的最高點 11.1%。

英國央行仍相對關注長期通膨壓力，包括服務價格和薪資以及勞動市場整體疲軟。