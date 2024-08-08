英國爆發13年來最大規模騷亂 多家銀行鼓勵員工提早回家

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-08 13:43

‌



英國爆發 13 年來最大規模騷亂，警方稱 428 人被拘留，許多大銀行和諮詢公司因此鼓勵員工提早回家。

英國國家警察局長委員會在周三（7 日）表示，自多地發生反對政府移民政策的抗議活動以來，約 120 人面臨指控，428 人被拘留。

‌



英國的抗議活動已蔓延至倫敦、曼徹斯特、利物浦等多座主要城市，在部分地區更是演變成暴力騷亂事件，這也是 13 年來英國規模最大的暴力騷亂。

據《彭博》周四報導，英國許多大銀行和咨詢公司本周因此鼓勵員工提前回家，以避開全國各地的抗議活動。

知情人士透露，德意志銀行已經告訴英國管理團隊給予員工彈性空間，調整通勤時間，以避開騷亂；NatWest 集團已警告員工，如果特定地點的安全疑慮加劇，可能會要求他們遠距上班。