〈精材法說〉Q3迎手機傳統旺季 全年營收獲利優去年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-15 16:41

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台積電 (2330-TW) 旗下封測廠精材 (3374-TW) 今 (15) 日召開法說會，董事長陳家湘指出，上半年客戶需求比預期好，下半年來看，第三季迎來產業傳統旺季，預計營運會有不錯結果，第四季會持續觀察手機換機潮的效應，今年整體營收與獲利都會較去年成長。

陳家湘說，上半年需求比公司年初時看到要好一些，因此公司營收及獲利都跟去年同期有所增長，以產品線來看，封裝客戶在上季提前備貨，帶動上半年營收增加 2 成多，車用 CIS 也有個位數百分比增長，12 吋晶圓測試業績也成長 13%。

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展望第三季，陳家湘看好，本季是產業傳統旺季，預期會有不錯結果，且從 7 月營收 7.69 億元來看，顯示 3D 感測元件封裝還有 12 吋晶圓測試，在手機備貨旺季帶動下，出現明顯增長。

至於車用感測器，儘管上半年表現優於去年同期，但由於消費性感測 CIS 客戶近期都以急單模式下單，顯現客戶對庫存控管仍戒慎恐懼，整體能見度仍不是非常清楚，預估下半年需求大致持平。

全年來看，陳家湘認為，精材今年全年營收獲利會比去年好一些，增長幅度還要視第四季狀況。