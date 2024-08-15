中央與地方加速佈局！美媒：中國低空經濟逐漸進入發展快車道

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 16:05

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為發展低空客貨運輸，中國低空經濟聯盟 8 月 3 日正式成立，將協助有關部門制定行業標準。自 2021 年以來，中國持續發展低空經濟。低空經濟指的是以低空空域為依託，以通用航空產業為主導的經濟活動。

《財富中文網》報導，由 100 多家上下游機構共同發起並成立的中國低空經濟聯盟，是中國展示自身發展低空經濟決心又一個標誌性事件。

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2021 年 2 月，低空經濟首次寫入中國《國家綜合立體交通網規劃綱要》，中央經濟工作會議去年 12 月也提出要打造低空經濟等若干戰略性新興產業，到今年 2 月底，中央財經委員會第四次會議提出鼓勵發展與平台經濟、低空經濟、無人駕駛等結合的物流新模式，而在今年 3 月全國兩會上，低空經濟更首次被寫進政府工作報告中。

今年 7 月，發展通用航空和低空經濟」被寫入《中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》。

根據 2016 年中國公佈的《關於促進通用航空業發展的指導意見》，低空經濟主要是垂直範圍為 3000 公尺以下，以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射多領域的綜合性經濟形態。涉及航空旅遊、低空飛行、研究教育等應用，產品包括無人機、直升機等。

根據中國民航局數據，中國通航企業截至去年底達到 689 家，登記的通用航空器 3173 架，通用機場 451 個，全年作業飛行 135.7 萬小時。根據測算，去年中國低空經濟規模超過 5000 億人民幣。

除中央祭出多項全國性政策外，各地方政府也在積極利用這一契機，將低空經濟作為新質生產力的內容之一，扮演拉動地方經濟發展的引擎角色。全國各省包括香港特別行政區都先後推出大力發展低空經濟的扶持政策，並制定發展目標。

北京市經信局在 5 月就《北京市促進低空經濟產業高品質發展行動方案（2024—2027 年）（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見，盼三年內讓 0 北京低空經濟相關企業數量突破 5 千家，低空技術服務覆蓋全國，帶動北京市經濟成長逾 1000 億人民幣。

北京上週四 (8 日) 還設立首個低空經濟產業園，聚集無人機企業近百家，形成了涵蓋研發、生產、應用等多個環節的完整產業鏈。

廣州市也在 5 月底發佈《低空經濟發展實施方案》，接著上月又印發《廣州市推動低空經濟高質量發展若干措施》，打算 2027 年時建成「1+5+100」的地面起降設施，包括增城的跑道型通用機場，以及珠江新城、廣州南站等五個樞紐型垂直起降場，覆蓋全市 11 個區 100 個常態化的起降點，同時宣佈將為低空經濟領域總部企業給予扶持。

香港特區政府署理運輸及物流局局長廖振新上月出席立法會會議時也說，正與相關政策局和部門緊密合作，助力推動香港低空經濟發展，希望藉助大灣區優勢，推動低空經濟作為新質生產力的發展引擎之一。

深圳 8 月 2 日也在召開低空經濟高品質發展大會時發佈《深圳市低空起降設施高質量建設方案（2024-2025）》等一批新的政策措施和試點成果，打算在明年底前建成 1 千個以上低空飛行器起降平台，實現低空飛行服務保障達到國際先進水準。

此外，深圳正在搭建規模約 20 億元人民幣的產業基金，加大對低空經濟企業的融資支援力度。

各地低空經濟支援政策層出不窮，地方國資也樂於在其中扮演關鍵角色。小鵬汽車的飛行汽車研發主體小鵬匯天 8 月 5 日宣布獲得 1.5 億美元 B1 輪融資。儘管小鵬匯天沒有主動披露具體投資方，但據《財新》報導，此次融資經過廣州市國資系統統籌，至少有三家國企參與籌資。